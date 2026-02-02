Экс-глава полиции района Туран в Шымкенте получил 6 лет за взятку
В Шымкенте осужден бывший начальник управления полиции по району Туран.
Сегодня, 22:17
99Фото: фото из открытых источников
В Шымкенте осужден бывший начальник управления полиции по району Туран. Межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным в получении взятки, сообщает BAQ.kz.
Как установил суд, полицейский получил 6 млн тенге за смягчение квалификации преступления. Вину подсудимого подтвердили показания свидетелей, результаты следственных действий и заключения экспертиз.
Прокуратура настаивала на шести годах лишения свободы и пожизненном запрете на работу в государственных органах. Обвиняемый вину не признал и требовал оправдания.
Суд приговорил экс-руководителя полиции к шести годам лишения свободы с лишением специального звания. Приговор пока не вступил в законную силу.
