В связи с общественным резонансом и появившимися в сети публикациями редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Петропавловский городской суд Северо-Казахстанской области для разъяснения обстоятельств дела.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 2023 году подсудимая З., действуя по предварительному сговору с другими лицами и используя служебное положение, совершила хищение денежных средств клуба путем присвоения и растраты на сумму 67,2 млн тенге. Кроме того, суд признал доказанным факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - в бюджет не поступило более 287,1 млн тенге.

Вина подсудимой подтверждена показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также заключениями специалистов и результатами экспертиз.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в коммерческих и государственных организациях сроком на 10 лет. Представители потерпевших оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Сама подсудимая частично признала вину по эпизоду хищения, однако обвинение в уклонении от уплаты налогов не признала.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: пожилой возраст подсудимой (63 года), отсутствие судимостей, а также семейное положение — необходимость ухода за матерью преклонного возраста, страдающей тяжёлыми хроническими заболеваниями. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.

По совокупности уголовных правонарушений суд назначил З. наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ей запрещено занимать материально ответственные и руководящие должности в коммерческих и государственных организациях сроком на 7 лет.

При этом суд оправдал подсудимую по одному из эпизодов обвинения - в части хищения заработной платы главного тренера ФК "Кызылжар СК" Алиева А.Х. в размере 60,5 млн тенге, признав отсутствие состава уголовного правонарушения.

В рамках гражданских исков суд постановил взыскать материальный ущерб: в пользу футбольного клуба "Кызылжар СК" — 67,2 млн тенге, а в пользу Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области — 287,1 млн тенге.