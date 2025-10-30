Экс-главного транспортного прокурора РК экстрадируют из Германии
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов задержан в Германии и находится под экстрадиционным арестом. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, процесс экстрадиции уже запущен.
"Максат Дуйсенов задержан в Германии, находится под экстрадиционным арестом. В средствах массовой информации писали, что это не соответствует действительности. Процесс экстрадиции запущен. У меня большая просьба – доверять только официальным источникам", – отметил Койгелдиев.
Ранее Дуйсенов занимал должность главного транспортного прокурора Республики Казахстан. Позднее он стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в розыск.
