В Актюбинской области завершено расследование дела в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод №406 ГА". Департамент Агентства по финансовому мониторингу установил, что экс-директор организовал схему хищения бюджетных средств, воспользовавшись своим служебным положением.

По данным следствия, подозреваемый создал механизм фиктивного приобретения агрегатов и комплектующих для воздушных судов — вертолётов Ми-2, самолётов Ан-2 и их двигателей. Закупки проходили через подконтрольные ему фирмы, однако фактического использования деталей не происходило.

В документации предприятия агрегаты отражались как якобы установленные на авиационную технику в ходе капитального ремонта. После этого утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их применение. Тем самым создавалась видимость законного расходования материальных ценностей.

Расследование установило, что нанесённый государству ущерб составил 110 млн тенге. Суд санкционировал арест имущества подозреваемого, включая две квартиры и земельный участок.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Дополнительные сведения, согласно нормам статьи 201 УПК РК, не подлежат разглашению.