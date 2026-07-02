Экс-главу ГКНБ Кыргызстана приговорили к четырем годам лишения свободы

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему председателю Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и еще семерым фигурантам уголовного дела.

Как сообщают местные СМИ, суд признал их виновными по статье о насильственном захвате власти и назначил каждому наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом суд применил к осужденным трехлетний пробационный надзор, в связи с чем они не будут направлены для отбывания наказания в исправительную колонию.

По обвинению в злоупотреблении должностным положением все фигуранты были оправданы.

Защита бывшего главы ГКНБ заявила, что намерена обжаловать вынесенный приговор.