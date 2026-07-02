Экс-главу ГКНБ Кыргызстана приговорили к четырем годам лишения свободы
Суд назначил осужденным пробационный надзор, поэтому наказание они будут отбывать без направления в колонию.
Сегодня 2026, 23:11
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Сегодня 2026, 23:11Сегодня 2026, 23:11
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Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему председателю Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и еще семерым фигурантам уголовного дела.
Как сообщают местные СМИ, суд признал их виновными по статье о насильственном захвате власти и назначил каждому наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
При этом суд применил к осужденным трехлетний пробационный надзор, в связи с чем они не будут направлены для отбывания наказания в исправительную колонию.
По обвинению в злоупотреблении должностным положением все фигуранты были оправданы.
Защита бывшего главы ГКНБ заявила, что намерена обжаловать вынесенный приговор.
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