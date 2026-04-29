В Кыргызстане в рамках расследования дела о массовых беспорядках и возможной попытке государственного переворота допрошены трое бывших высокопоставленных чиновников.

Как сообщает 24.kg, в МВД вызвали бывшего главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, экс-депутата Курманкула Зулушева, а также бывшего спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу.

По словам адвоката Шердора Абдыкапарова, все трое проходят по делам, связанным с тяжкими обвинениями, которые ранее уже предъявлялись другим фигурантам. Речь идет об организации массовых беспорядков и действиях, которые следствие рассматривает как попытку госпереворота.

По данным источников в силовых структурах, допросы проходили в главном следственном управлении МВД и длились несколько часов. После этого все трое покинули здание ведомства.

Официальные детали расследования не раскрываются. Вместе с тем источники отмечают, что дело может быть связано с так называемым «письмом 75».

Ранее сообщалось, что в феврале группа из 75 человек направила обращение президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и спикеру парламента с призывом провести досрочные президентские выборы.

После этого в стране произошли кадровые изменения: Камчыбек Ташиев был освобождён от должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров, была проведена реорганизация ведомства, ряд высокопоставленных чиновников лишился своих постов. Нурланбек Тургунбек уулу сложил полномочия спикера и отказался от депутатского мандата, аналогично поступил и Курманкул Зулушев.

Позднее по этому делу было возбуждено уголовное производство. Часть подписантов обращения арестована — им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков.