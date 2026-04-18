Экс-главу полиции Атырау поместили в СИЗО
Расследование связано с делами, в которых фигурировали наркотические вещества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бывший начальник полиции Атырау Бакытбек Исаев переведён из изолятора временного содержания в следственный изолятор, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание «Ак Жайык».
В отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
По информации источников, расследование связано с делами, в которых фигурировали наркотические вещества в качестве вещественных доказательств. Проверяются факты возможного превышения должностных полномочий, однако официальная квалификация пока не раскрывается.
Предварительно сообщается, что фигурантами дела могут стать около 17 человек, включая сотрудников полиции, причастных к работе с уголовными делами и вещественными доказательствами. Среди них — руководители профильных подразделений, в том числе управления по противодействию наркопреступности и службы собственной безопасности.
Процессуальный статус остальных участников не уточняется. Расследование продолжается.
