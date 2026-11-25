Экс-главврача больницы в Туркестанской области осудили на 8 лет за хищение 117 млн тенге
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В Туркестанской области бывшего главного врача Казыгуртской районной центральной больницы и предпринимателя осудили за хищение бюджетных средств при закупке медицинского оборудования. Ущерб государству составил 117 млн тенге.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, бывший руководитель медучреждения совместно с предпринимателем организовал схему хищения средств, выделенных на приобретение системы медицинского кислородоснабжения. Оборудование предназначалось для обеспечения пациентов необходимым кислородом в отделении реанимации.
Для реализации схемы единый медицинский комплекс искусственно разделили на отдельные товары, которые закупили по завышенным ценам через подконтрольные компании. При этом фактически оборудование поставила и установила другая организация.
Кроме того, часть преступных доходов была легализована через приобретение недвижимости, оформленной на родственника одного из фигурантов.
По итогам судебного разбирательства бывший главный врач приговорён к 8 годам лишения свободы, предприниматель – к 7 годам.
В доход государства конфискованы квартира в столице и два автомобиля.
При этом приговор суда пока не вступил в законную силу.
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