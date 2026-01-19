35-летний полузащитник Миралем Пьянич подпишет однолетний контракт с "Актобе" и возобновит карьеру в Казахстане. Ранее футболист выступал за "Барселону" и московский ЦСКА, передает BAQ.kz со ссылкой на телеграм канал karpinside.

Отмечается, что Пьянич станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории Премьер-лиги Казахстана. Аналогичные финансовые условия ранее получил 39-летний Нани, который также пополнил состав "Актобе".

Кроме того, клуб проявлял интерес к Фёдору Смолову и Томасу Мюллеру. По информации Ивана Карпова, 36-летний немецкий нападающий был близок к подписанию контракта до лета 2026 года, однако отказался от перехода после того, как узнал, что в чемпионате Казахстана матчи часто проводятся на искусственных газонах.