Экс-игроки «Каспия» заявили о задержке зарплат: клуб объяснил причину  

Бывшие футболистки женской команды ФК «Каспий» заявили о задолженности по заработной плате. По их словам, после расторжения контрактов клуб не произвёл с ними полный расчёт. Спортсменки утверждают, что задержки зарплат происходили и во время их выступления за команду. По их словам, выплаты могли задерживаться на месяц и более, однако они продолжали тренироваться и участвовать в матчах.

По словам бывших игроков, зарплата за отработанные месяцы, начиная с августа, до сих пор не выплачена. Они также заявили, что неоднократно получали от руководства обещания произвести расчёт «на следующей неделе».

Мы выполнили свою работу. Теперь клуб обязан выполнить свои обязательства перед нами. Нам не нужны очередные обещания "на следующей неделе". Нам нужна выплата заработанных нами денег, — заявили футболистки.

В ФК «Каспий» подтвердили наличие задержки выплат, однако объяснили её другой причиной. По словам исполняющего обязанности руководителя клуба Даурена Сарсенова, денежные средства находятся на рассмотрении в казначействе.

Денежные средства находятся в казначействе, но пока не одобрены и остаются в обработке. Мы не относимся к числу приоритетных получателей, поэтому процесс выплаты затягивается. Сейчас мы решаем этот вопрос. Если ситуация разрешится в ближайшие дни, выплаты игрокам будут произведены, — сообщил Сарсенов.

Таким образом, клуб не отрицает задержку выплат и заявляет, что рассчитывается с футболистками после решения вопроса с финансированием.