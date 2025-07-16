Главный политический противник президента Турции получил 1 год и 8 месяцев заключения по делу о "публичном оскорблении" и "угрозах" в адрес главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека в январе 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. О каких конкретно высказываниях идет речь, не уточняется.



Арест Имамоглу вызвал волну протестов, в которых участвовали десятки тысяч человек. По данным турецких СМИ, за участие в несанкционированных акциях задержаны около 2 000 человек. Несмотря на заключение, CHP уже официально выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты. Очередные выборы запланированы на 2028 год, однако, по мнению наблюдателей, могут быть перенесены.