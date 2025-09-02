Бывший министр культуры и спорта РК Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает BAQ.KZ.

"По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима области Оралов Асхат Раздыкулы назначен первым заместителем акима Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Аксу Павлодарской области. Он окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва и МГИМО. В разные годы занимал должности главы столичного управления по делам молодежи, заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи, замакима Павлодарской области, вице-министра информации и общественного развития, замакима Астаны. Позднее он стал исполнительным секретарём партии Amanat, затем министром культуры и спорта.

Также в акимате сообщили, что Ербол Избергенов назначен заместителем акима области, а Аскар Канибеков переведён на другую должность.