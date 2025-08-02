В Сербии продолжается расследование крупного коррупционного дела, связанного с обрушением крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По уголовному делу были арестованы 11 человек, сообщает издание. В их числе — бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Томислав Момирович и экс-глава государственной железнодорожной компании Небойша Шурлан.

Следствие подозревает, что фигуранты дела содействовали завышению стоимости реконструкции вокзала, которую проводил китайский консорциум China Railway International – China Communications Construction (CRI–CCC). В результате, по данным прокуратуры, ущерб государственному бюджету составил $115,6 млн, а сами подрядчики незаконно получили более $18 млн прибыли.

Также стало известно, что планировался арест еще одного бывшего министра строительства — Горана Весича. Однако 31 июля он был экстренно госпитализирован, а на следующий день перенес операцию, сообщает издание Nova.rs.

Предыстория: 1 ноября 2024 года в сербском Нови-Саде обрушился навес недавно реконструированного железнодорожного вокзала. Погибли 16 человек — от ребёнка до пожилых граждан. Тогдашний министр Горан Весич подал в отставку, но общественное возмущение этим не ограничилось. На улицы вышли десятки тысяч протестующих. По масштабам и накалу это стали крупнейшие акции в Сербии с 1996 года. Люди обвиняли власти в системной коррупции, строительной халатности и безнаказанности высокопоставленных чиновников. Критике подверглись не только министры, но и китайские подрядчики, а также система госзакупок.

Под давлением протестов в январе 2025 года в отставку ушёл премьер-министр Милош Вучевич — бывший мэр Нови-Сада. Весной парламент утвердил его отставку.