Бывший министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, уголовное дело расследовалось по статьям о мошенничестве, хищении в особо крупном размере, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"Бекетаев осужден к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Бекетаева расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. В связи с тем, что следствие по нему велось под грифом "секретно", все материалы дела и обстоятельства преступления не подлежат, к сожалению, разглашению", - сообщил Бигайдаров.

Напомним, Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции с 2016 по 2022 год.

В октябре 2023 года его задержала Антикоррупционная служба РК по подозрению в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.

Бывшего министра юстиции задержали при попытке скрыться из страны.

В январе 2024 года Марату Бекетаеву продлили арест ещё на месяц – до 21 февраля.

Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц было завершено в июле 2024 года.