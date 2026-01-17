  • 17 Января, 03:12

Экс-наставнику сборной по боксу Кайрату Сатжанову вручили ключи от квартиры и авто

Фото: boxingkazakhstan

Бывшему главному тренеру национальной сборной Казахстана по боксу Кайрату Сатжанову вручили автомобиль и ключи от квартиры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

По информации федерации, заслуженному тренеру подарили Toyota Land Cruiser 300 и трехкомнатную квартиру в Астане. В федерации отметили, что таким образом Кайрату Сатжанову оказали почет и пожелали дальнейших успехов.

Напомним, 10 января Сатжанов по состоянию здоровья покинул должность главного тренера сборной Казахстана, которую занимал с 2024 года.

