Бывшему главному тренеру национальной сборной Казахстана по боксу Кайрату Сатжанову вручили автомобиль и ключи от квартиры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

По информации федерации, заслуженному тренеру подарили Toyota Land Cruiser 300 и трехкомнатную квартиру в Астане. В федерации отметили, что таким образом Кайрату Сатжанову оказали почет и пожелали дальнейших успехов.

Напомним, 10 января Сатжанов по состоянию здоровья покинул должность главного тренера сборной Казахстана, которую занимал с 2024 года.