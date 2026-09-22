Экс-первой леди Южной Кореи сократили срок с семи до пяти лет
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Апелляционный суд Южной Кореи сократил срок бывшей первой леди Ким Кон Хи с семи до пяти лет лишения свободы. Ее признали виновной в получении взяток во время президентства мужа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Ким Кон Хи является супругой бывшего президента Юн Сок Ёля.
В июне суд первой инстанции признал ее виновной в получении предметов роскоши в обмен на политические услуги и назначил семь лет тюрьмы. Теперь апелляция уменьшила наказание на два года.
Сама Ким обвинения отрицает.
После решения апелляционного суда ее адвокаты заявили, что не согласны с оставшимися обвинительными выводами и намерены обратиться в Верховный суд.
Бывший президент Юн Сок Ёль ранее был отстранен от должности после попытки ввести военное положение в декабре 2024 года. Позже его приговорили к пожизненному заключению по делу об организации мятежа.
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