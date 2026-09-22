Апелляционный суд Южной Кореи сократил срок бывшей первой леди Ким Кон Хи с семи до пяти лет лишения свободы. Ее признали виновной в получении взяток во время президентства мужа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Ким Кон Хи является супругой бывшего президента Юн Сок Ёля.

В июне суд первой инстанции признал ее виновной в получении предметов роскоши в обмен на политические услуги и назначил семь лет тюрьмы. Теперь апелляция уменьшила наказание на два года.

Сама Ким обвинения отрицает.

После решения апелляционного суда ее адвокаты заявили, что не согласны с оставшимися обвинительными выводами и намерены обратиться в Верховный суд.

Бывший президент Юн Сок Ёль ранее был отстранен от должности после попытки ввести военное положение в декабре 2024 года. Позже его приговорили к пожизненному заключению по делу об организации мятежа.