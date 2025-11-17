В Бангладеше развернулась беспрецедентная политико-правовая драма: Международный трибунал по преступлениям вынес смертный приговор бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине, передает BAQ.KZ.со ссылкой на NDTV.

Согласно решению суда, она признана виновной в преступлениях против человечности, совершённых во время студенческого восстания прошлого года, которое привело к падению её правительства "Авами лиг".

Процесс длился несколько месяцев. Суд пришёл к выводу, что Хасина отдала приказ о жестоком подавлении массовых протестов, разгоревшихся после того, как она назвала демонстрантов "разакарами" — унизительным термином, глубоко ранящим национальную память страны. По версии обвинения, именно эти слова стали спусковым крючком для масштабного конфликта, а далее последовали распоряжения об "устранении протестующих", включая применение спецсредств, боевого оружия, дронов и вертолётов.

Вместе с Хасиной перед судом предстали её бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камал и экс-глава полиции Чоудхури Абдулла аль-Мамун. Суд признал, что они действовали сообща. Однако бывшему главе полиции был дарован полный иммунитет — он взял на себя вину, раскаялся и стал ключевым свидетелем обвинения.

Приговор оглашался в переполненном зале. Судья Голам Мортудза Моджумдер подчеркнул, что бегство Хасины из страны служит подтверждением её виновности. Она была признана виновной по трём пунктам: подстрекательство, приказ об убийствах и бездействие, повлекшее массовые жертвы. "Мы назначаем ей единственное наказание — смертную казнь", — заявил судья.

Расследование трибунала связывает с подавлением протестов до 1400 погибших в период с 15 июля по 15 августа прошлого года. Эти события получили название "Июльское восстание" и стали самым кровавым политическим кризисом в современной истории Бангладеша.

Сегодня Шейх Хасине 78 лет. С августа 2024 года она находится в изгнании в Индии, отказавшись явиться на суд. Бангладеш потребовал её экстрадиции, однако Нью-Дели пока не дал официального ответа. В окружении Хасины утверждают, что дело полностью политизировано и направлено на устранение одного из самых влиятельных политиков страны.

Пока в стране растут страхи перед массовыми протестами, столица находится под усиленной охраной. Полиция Дакки получила приказ открывать огонь на поражение в случае попыток поджогов или нападений. На улицы выведены армия, пограничные силы и спецотряды. Бывшая правящая партия "Авами лига" объявила двухдневную забастовку. Город опустел, а вокруг здания трибунала установлены кордоны.

Приговор Хасине уже называют историческим и судьбоносным — как для страны, так и для всего региона Южной Азии.