Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке военного переворота после поражения на выборах 2022 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Решение вынес Верховный суд страны: четверо из пяти судей поддержали обвинение, один оправдал, ещё один долго откладывал голос, однако простого большинства оказалось достаточно для признания вины.

По данным суда, Болсонару руководил заговором, целью которого было сохранить власть после поражения на выборах от нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Несмотря на то, что военные не поддержали план, он вылился в штурм правительственных зданий в Бразилиа 8 января 2023 года.

Ключевым стал голос судьи Кармен Люсии, которая признала экс-президента виновным по всем пяти пунктам: попытка организации государственного переворота, руководство вооружённой преступной организацией, попытка насильственной отмены демократического порядка и два обвинения, связанные с разгромом госучреждений. Теперь Болсонару может грозить более 40 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен в пятницу.

Экс-президент находится под домашним арестом и отвергает все обвинения. Его адвокаты заявили о намерении подать апелляцию. Сам Болсонару в суд не явился, сославшись на состояние здоровья.