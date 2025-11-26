Верховный суд Бразилии распорядился, что бывший президент Жаир Болсонару должен приступить к отбыванию тюремного срока по делу о попытке переворота, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Политик исчерпал все возможности обжалования приговора, и теперь наказание стало окончательным.

Болсонару, приговорённый к 27 годам и трём месяцам заключения, был доставлен на территорию штаб-квартиры Федеральной полиции в Бразилиа. Там 70-летний экс-президент содержится в небольшой камере площадью 12 кв. метров, оборудованной телевизором, мини-холодильником и кондиционером. Суд отклонил апелляцию на приговор ранее в этом месяце. Болсонару был признан виновным в заговоре с целью помешать вступлению Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры отметили, что попытка переворота не удалась из-за отсутствия поддержки высшего военного руководства.

До ареста Болсонару находился под домашним арестом в Бразилиа, но был помещён под стражу после того, как пытался повредить электронный браслет, а его сын Флавио призывал к акциям протеста у места проживания экс-президента. По словам судьи Верховного суда Алешандре де Мораеса, меры были необходимы для предотвращения возможного побега.