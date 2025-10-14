Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму 21 октября, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. В конце сентября суд Парижа приговорил его к пяти годам лишения свободы — три из которых реального заключения — по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года.

По данным издания, 70-летний политик будет помещён в парижскую тюрьму "Санте", где его разместят в отдельной камере площадью девять квадратных метров. Саркози смогут навещать три раза в неделю, ему также разрешат пользоваться мобильным телефоном — но только для звонков на одобренные номера. Саркози стал первым президентом Франции послевоенного периода, которому предстоит реально оказаться за решёткой. Однако он может подать прошение об облегчении наказания — например, заменить тюрьму на домашний арест с электронным браслетом.

Бывший глава государства признан виновным в получении около 50 млн евро от режима Муамара Каддафи для финансирования кампании 2007 года. По другим пунктам обвинения — включая коррупцию и участие в преступном сообществе — политика оправдали.