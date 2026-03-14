Бывшего президента Жаира Болсонару , отбывающего тюремный срок, госпитализировали в отделение интенсивной терапии с пневмонией, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным больницы DF Star, 70-летнего политика доставили в медицинское учреждение. У него наблюдались высокая температура, озноб и снижение уровня кислорода в крови.

Врачи оценивают состояние экс-президента как тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Напомним, Жаир Болсонару занимал пост Президента Бразилии с 2019 по 2023 год. После поражения на выборах 2022 года, где победил действующий Президент Луис Инасио Лула да Силва, его обвинили в подготовке государственного переворота.

С ноября 2025 года Болсонару отбывает 27-летний срок заключения.