Экс-президента Бразилии Болсонару экстренно госпитализировали из тюрьмы
У него наблюдались высокая температура, озноб и снижение сатурации.
Сегодня 2026, 07:09
140Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
Бывшего президента Жаира Болсонару, отбывающего тюремный срок, госпитализировали в отделение интенсивной терапии с пневмонией, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.
По данным больницы DF Star, 70-летнего политика доставили в медицинское учреждение. У него наблюдались высокая температура, озноб и снижение уровня кислорода в крови.
Врачи оценивают состояние экс-президента как тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением медиков.
Напомним, Жаир Болсонару занимал пост Президента Бразилии с 2019 по 2023 год. После поражения на выборах 2022 года, где победил действующий Президент Луис Инасио Лула да Силва, его обвинили в подготовке государственного переворота.
С ноября 2025 года Болсонару отбывает 27-летний срок заключения.
