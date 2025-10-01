Военный суд Демократической Республики Конго заочно приговорил бывшего президента Жозефа Кабилу к смертной казни, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Его признали виновным в тяжких преступлениях, включая государственную измену, военные преступления и преступления против человечности.

Судебное разбирательство связано с предполагаемой поддержкой Кабилой повстанческого движения M23 ("Движение 23 марта"), которое активно действует на востоке страны при поддержке Руанды. Суд постановил применить высшую меру наказания – смертную казнь, ссылаясь на статью 7 Военно-уголовного кодекса.

Кроме того, экс-президент обязан выплатить компенсации на общую сумму около 50 миллиардов долларов — как в пользу государства, так и пострадавших от конфликта.

Сам Жозеф Кабила на заседании не присутствовал, как и его адвокат. Его местонахождение остаётся неизвестным. Он отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.

Кабила возглавлял страну с 2001 по 2019 год и покинул пост президента после массовых протестов. Первоначально он заключил соглашение о разделе власти со своим преемником Феликсом Чисекеди, однако отношения между ними вскоре испортились. Позже Чисекеди прямо обвинил Кабилу в поддержке вооружённых повстанцев.

Сегодня M23 контролирует обширные территории в провинциях Северное и Южное Киву. Несмотря на мирное соглашение, подписанное в июне при посредничестве США, бои в регионе продолжаются, и обе стороны обвиняют друг друга в его нарушении.