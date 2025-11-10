Команда специального прокурора Республики Корея предъявила бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинения в пособничестве противнику и злоупотреблении властью, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом сообщил представитель прокуратуры Чо Ын Сок на официальном брифинге в Сеуле.

По его словам, следственная группа установила, что действия экс-президента подорвали военные интересы Республики Корея и увеличили риск межкорейского вооружённого конфликта. По версии следствия, Юн Сок Ёль якобы пытался создать условия для введения военного положения в стране.

Вместе с бывшим лидером обвинения были предъявлены экс-министру обороны и бывшему начальнику контрразведки. Им инкриминируются те же статьи — пособничество противнику и злоупотребление властью.

Юн Сок Ёль был задержан 15 января прямо в администрации президента, а уже 26 января ему было официально предъявлено обвинение в организации мятежа. В марте суд временно освободил его, однако 10 июля бывший глава государства вновь был взят под стражу.

Конституционный суд Республики Корея 4 апреля удовлетворил ходатайство об импичменте Юн Сок Ёля, связанное с его неудачной попыткой введения военного положения в декабре прошлого года. Решение суда окончательно отстранило политика от президентских полномочий.

Ситуация вокруг экс-президента остаётся одной из самых громких политических историй в современной истории Южной Кореи, вызвавшей широкий общественный резонанс.