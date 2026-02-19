По сообщению агентства Yonhap, приговор по делу экс-главы государства вынес Центральный окружной суд Сеула.

Суд установил, что после объявления военного положения Юн направил войска в здание парламента, стремясь сделать Национальное собрание «нефункциональным», и признал бывшего президента виновным в «руководстве мятежом». Политик приговорен к пожизненному заключению.

Ранее специальные прокуроры Южной Кореи требовали для Юна смертной казни по делу, связанному с введением военного положения.

Президент Южной Кореи того периода Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил военное положение, сославшись на «участие оппозиции в антигосударственной деятельности». Однако после того, как Национальное собрание отменило это решение, ему пришлось отступить.

14 декабря 2024 года Национальное собрание провело голосование за импичмент, после чего Юн Сок Ёль был временно отстранен от должности.

4 апреля 2025 года Конституционный суд удовлетворил запрос Национального собрания об импичменте и окончательно подтвердил отстранение Юн Сок Ёля от власти.

На состоявшихся в стране выборах победу одержал кандидат от главной оппозиционной Демократической партии (DP) Ли Чжэ Мён, который 4 июня 2025 года принес присягу в Национальном собрании и официально вступил в должность.