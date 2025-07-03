Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну выдвинули новые обвинения, передает BAQ.KZ. Это уже четвёртое обвинение против него. На этот раз его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как сообщает Антикоррупционный комитет, следствие завершено, и уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, в период с 2000 по 2018 годы, занимая посты министра обороны, премьер-министра и президента, Саргсян использовал своё служебное положение для создания и управления коммерческими организациями. В частности, через доверенных лиц он принимал участие в строительстве завода по производству битума в Араратской области, а также участвовал в управлении различными бизнесами.

Кроме того, Саргсяна обвиняют в получении взяток, которые, по данным следствия, были переведены в виде акций компаний.

Следствие считает, что такие действия экс-президента Армении нанесли ущерб не только государственным интересам, но и способствовали коррупционным схемам, которые могли повлиять на экономику страны.

Это уже четвёртое уголовное дело против Саргсяна. Ранее ему уже выдвигались обвинения в связи с коррупцией, злоупотреблением властью и другими финансовыми нарушениями.

В ответ на обвинения сам Саргсян заявил, что все действия, связанные с его бизнесом, были законными, и что его правительство всегда работало на благо Армении.