В суде № 2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении У., обвиняемого в покушении на получение взятки в крупном размере. Рассмотрение дела проходило в сокращенном порядке в рамках ускоренного досудебного расследования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Костанайской области.

Суд установил, что в период с января по сентябрь 2025 года по инициативе прокурора города Рудный проводилась проверка городского отдела строительства по факту необоснованных выплат сотрудникам, выявленных ревизионной комиссией. В этот период У. задумал преступный умысел на получение взятки и потребовал от исполняющего обязанности руководителя государственного учреждения передать ему 20 млн тенге за прекращение проверки и освобождение от уголовного преследования. Подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств.

В прениях стороны выразили противоположные позиции: государственный обвинитель ходатайствовал о назначении наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, тогда как подсудимый и его защитники просили ограничиться штрафом. Законодательство предусматривало за подобное деяние либо значительный штраф, либо лишение свободы на срок до 12 лет, однако в связи с ускоренным досудебным расследованием и особенностями дела максимальный срок был ограничен 4 годами и 6 месяцами.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил У. наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, лишив его также права занимать должности на государственной службе пожизненно. Кроме того, осужденный лишен классного чина "старший советник юстиции". Приговор в законную силу пока не вступил.