Экс-руководителей полиции в Жамбылской области осудили за получение взятки

Суд в Таразе вынес приговор бывшему заместителю начальника департамента полиции Жамбылской области Жайдарбеку Куттыбаеву и экс-исполняющему обязанности начальника отдела полиции Таласского района Еркену Абаеву по делу о коррупции.

Решением суда №2 города Тараза Куттыбаев приговорен к шести годам лишения свободы, Абаев — к пяти годам заключения. Кроме того, обоих пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, а также специальных званий.

По материалам дела, в августе 2025 года высокопоставленные сотрудники полиции получили 5 млн тенге от своего подчиненного. Следствие установило, что за денежное вознаграждение руководители обещали содействовать в непривлечении полицейского к уголовной ответственности и сохранить ему работу после инцидента с избиением человека.

Однако реализовать обещанное не удалось. Сотрудник полиции, ставший фигурантом уголовного дела, был арестован. Позже он сообщил правоохранительным органам о передаче денег руководству.

В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину не признали. Жайдарбек Куттыбаев заявлял, что уголовное преследование является необоснованным, а дело, по его мнению, было сфабриковано. Родственники осужденных также выразили несогласие с вынесенным приговором и сообщили о намерении обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.

Приговор пока не вступил в законную силу.