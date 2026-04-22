Экс-руководителя Tottenham выдвинули на должность Генерального секретаря КФФ
Скотт Мунн считается одним из опытных футбольных управленцев с более чем 20-летней карьерой в Европе, Азии и Австралии
Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров внес кандидатуру Скотта Мунна на должность Генерального секретаря КФФ. Решение будет принято Исполнительным комитетом федерации в соответствии с уставом, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации.
В КФФ отмечают, что в случае утверждения кандидатуры это станет одним из самых значимых назначений в истории казахстанского футбола и отражает курс на внедрение международных стандартов управления.
Окончательное решение по назначению будет принято на ближайшем заседании Исполнительного комитета федерации.
Кто такой Скотт Мунн
В федерации подчеркивают, что Скотт Мунн считается одним из опытных футбольных управленцев с более чем 20-летней карьерой в Европе, Азии и Австралии. В 2023–2025 годах он занимал пост директора по футболу в Tottenham Hotspur, где курировал работу мужской и женской команд, а также академии. В этот период клуб стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 и дошёл до полуфинала Кубка Карабао.
Ранее Мунн работал в структуре City Football Group, где возглавлял бизнес в Китае и занимал пост председателя совета директоров клуба «Сычуань Цзюньню». Он также участвовал в реформировании Футбольной ассоциации Китая.
До этого Мунн был первым генеральным директором клуба «Мельбурн Сити», где с нуля выстроил организационную структуру, привлёк крупных спонсоров и обеспечил развитие клуба как на спортивном, так и на коммерческом уровне.
Самое читаемое
- Трамп призвал Иран помиловать приговорённых к казни женщин
- Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
- Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией
- Куда делось конфискованное имущество Перизат Кайрат
- В Петропавловске чиновники из отдела ЖКХ украли у государства боле 2 млрд тенге