Экс-сотрудник транспортной прокуратуры Мангистау получил срок за мошенничество
Экс-прокурор приговорён к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.
Суд завершил разбирательство по делу о мошенничестве, в котором был замешан сотрудник региональной транспортной прокуратуры. Бывший госслужащий признан виновным и получил наказание, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По версии следствия, подсудимые действовали по предварительному сговору и потребовали у потерпевшего 2,5 млн тенге за обещание повлиять на назначение наказания по уголовному делу. В ходе судебного процесса обе стороны признали вину и раскаялись.
Суд учёл, что один из фигурантов нарушил профессиональную присягу, а смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Экс-прокурор приговорён к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности, включая работу в акиматах, Нацбанке и квазигоссекторе.
Второй фигурант дела был освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.
