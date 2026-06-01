Экспериментальная противораковая инъекция полностью уничтожила опухоли у части пациентов

Международное клиническое исследование показало обнадеживающие результаты нового препарата для лечения онкологических заболеваний. Экспериментальная инъекция под названием амивантамаб привела к полному исчезновению опухолей у ряда пациентов, чье заболевание не поддавалось стандартным методам лечения, сообщает The Guardian.

Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго – крупнейшем мировом форуме в области борьбы с раком.

В испытаниях приняли участие пациенты из 11 стран. Речь идет о людях с распространенными или рецидивирующими формами рака, которые уже не реагировали на химиотерапию и иммунотерапию.

Особенно впечатляющие результаты были зафиксированы у пациентов с опухолями головы и шеи – шестым по распространенности видом рака в мире. В исследовании приняли участие 102 человека. У 43 пациентов опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли. При этом у 15 человек врачи не обнаружили признаков опухоли после лечения.

Профессор биологической терапии рака Института онкологических исследований Лондона Кевин Харрингтон назвал результаты беспрецедентными.

"Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу весьма примечательно", – отметил он.

По словам специалиста, препарат потенциально может помочь тысячам пациентов ежегодно.

Амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson, уже одобрен для применения в США и странах Евросоюза. Сейчас он изучается примерно в 60 клинических исследованиях. Помимо рака головы и шеи, препарат тестируют при раке легких, толстой кишки, головного мозга и желудка.

Ученые отмечают, что эффективность лекарства связана с его тройным механизмом действия. Препарат одновременно блокирует белок EGFR, который способствует росту опухоли, подавляет сигнальный путь MET, позволяющий раковым клеткам избегать терапии, а также активирует иммунную систему для борьбы с заболеванием.

Положительные результаты были получены и у пациентов с раком легких.

Еще одним преимуществом нового лечения стала форма введения. В отличие от многих современных противоопухолевых препаратов, амивантамаб вводится не через капельницу, а с помощью подкожной инъекции. Это делает процедуру быстрее, удобнее для пациентов и позволяет проводить лечение амбулаторно.

Большинство побочных эффектов оказались легкими или умеренными. Менее 10% участников исследования были вынуждены прекратить лечение из-за нежелательных реакций.

Одним из участников испытаний стал 56-летний житель Великобритании Карл Уолш, у которого в 2024 году диагностировали рак языка. После того как химиотерапия и иммунотерапия не дали результата, ему предложили участие в исследовании.

По словам пациента, уже после нескольких циклов лечения его состояние начало заметно улучшаться.

"Сейчас я снова могу жить нормальной жизнью. До начала лечения мне было трудно говорить и есть из-за боли и сильного отека. После начала терапии опухоль значительно уменьшилась, боль стала гораздо слабее, а качество жизни заметно улучшилось", – рассказал он.

Исследователи отдельно подчеркивают, что испытания проводились среди пациентов с опухолями головы и шеи, не связанными с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Именно такие формы рака обычно считаются наиболее сложными для лечения, поэтому полученные результаты специалисты называют особенно значимыми.

По данным исследования, после начала терапии пациенты в среднем жили 12,5 месяца, несмотря на то, что речь шла о крайне тяжелой группе больных, у которых стандартные методы лечения уже перестали работать.

Глава Института онкологических исследований Лондона профессор Кристиан Хелин считает, что полученные результаты открывают новые возможности для лечения пациентов с ограниченным выбором терапевтических вариантов.