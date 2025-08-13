По данным официальной статистики, в Казахстане проживает около 6 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это почти треть населения страны. В преддверии Международного дня молодежи журналист BAQ.KZ побеседовал с экспертом в сфере молодежной политики, профориентологом Жасуланом Куандыком о том, каков сегодня потенциал казахстанской молодежи, какие профессии наиболее востребованы и какие ошибки совершаются при выборе жизненного пути.

– Как вы оцениваете нынешний потенциал молодежи Казахстана?

– В целом, на сегодняшний день в Казахстане проживает около 6 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это означает, что почти 30% населения Казахстана относится к категории молодежи. В настоящее время потенциал молодежи растет с каждым годом. Я бы охарактеризовал казахстанскую молодежь как конкурентоспособную, владеющую несколькими языками, IT-грамотную, обладающую критическим мышлением и знающую, что ей нужно.

Каждый год наша молодежь возвращается, повысив уровень образования за рубежом. В нашей стране также открываются филиалы сильных зарубежных университетов. Там наша молодежь получает образование. Затем молодежь стремится освоить искусственный интеллект, будучи IT-грамотной.

Среди моих сверстников я вижу много молодых людей, владеющих иностранными языками. Сегодня знание английского языка стало трендом. Если я скажу, что каждый второй молодой человек владеет английским языком, это не будет преувеличением. В целом, сегодняшняя казахстанская молодежь конкурентоспособна, её потенциал очень высок.

Сейчас также увеличивается количество молодых людей, интересующихся волонтерством. Это является проявлением гражданского общества, гражданской активности. Кроме того, есть молодежь, интересующаяся предпринимательством. Сегодня есть немало образованных, профессионально развитых, добившихся успеха в науке, работающих, открывших собственное дело и получивших признание в мире молодых людей. Поэтому я оцениваю сегодняшний потенциал молодежи Казахстана как очень высокий.

– Какое направление государственной молодежной политики является самым успешным?

– В настоящее время государственная молодежная политика работает в различных направлениях поддержки молодежи. Среди них можно назвать такие основные направления, как поддержка образования, профессионального развития, трудоустройства, открытия бизнеса. В сфере образования ежегодно увеличивается количество грантов. Затем открываются филиалы ведущих мировых университетов. Молодежь Казахстана получает возможность получить образование мирового уровня, не выезжая за рубеж.

Со стороны государства реализованы различные проекты, направленные на трудоустройство молодежи, такие как "Мое первое рабочее место", "Молодежная практика", "Общественные работы". Кроме того, для трудоустройства безработной молодежи выделены специальные гранты на предпринимательство. Например, в этом году традиционно был предоставлен грант "Поколение независимости", направленный на поддержку инициатив среди молодежи или развитие проектов, над которыми они уже работают. В целом, основные направления, реализуемые со стороны государства, – это образование, профессиональные направления, развитие молодежи.

– Какие профессии наиболее востребованы среди молодежи на сегодняшнем рынке труда?

– В первую очередь это сфера технологий и IT. Потому что со стороны государства уделяется большое внимание сфере IT. Как известно, в этом году Президент объявил годом рабочей молодежи и максимально пропагандируются рабочие профессии. Затем, конечно же, среди молодежи высок интерес к здравоохранению и сфере услуг. Кроме того, в последние годы был принят закон о педагогах, закрепивший их статус, в результате чего увеличилось количество молодых людей, выбирающих педагогику. Это свидетельствует о росте престижа педагогических профессий. Раньше, как известно, выпускники с высокими баллами по ЕНТ выбирали различные специальности. Но согласно текущей статистике, можно видеть, что учащиеся с самыми высокими баллами в основном выбирают педагогические специальности.

Также по причине развития искусственного интеллекта особым спросом у молодежи пользуются профессии в сфере IT.

– Какие ошибки чаще всего совершают молодые люди при выборе профессии?

– В настоящее время выбор профессии является очень актуальной проблемой. Потому что у нас учащиеся начинают задумываться о выборе профессии только в 11 классе. Хотя выбор профессии должен начинаться с 5–6 класса. Основная ошибка при выборе профессии — это, конечно, интерес молодежи исключительно к названию профессии, заработной плате или популярности в обществе. То есть многие молодые люди знают только название профессии и её популярность. Но в конечном итоге многие не знают, чем конкретно занимается эта профессия, что она делает. Далее, в настоящее время у нас очень высоко влияние родителей. Потому что сегодняшняя молодежь часто не задумывается, кем она хочет стать в будущем. Они предпочитают следовать мнению других. Идут на профессию, названную родителями. Ведь при выборе профессии важно брать на себя ответственность. А если в будущем при выборе профессии будет допущена ошибка, должен быть кто-то виноват. Поэтому сказать: "Я учился потому, что родители сказали", — это очень удобно, чтобы переложить ответственность на кого-то другого.

Сегодня связь между учащимися и родителями очень слабая. Как известно, сейчас рыночное время, работа и так далее. Согласно статистике, 75% родителей не знают, к чему проявляет интерес их ребенок, в каком направлении он хочет двигаться. То есть в целом родители не выстраивают контакт с ребёнком, не обсуждают, какие у него интересы, какие у него планы на будущее. И такое тоже бывает.

Кроме того, в настоящее время учащиеся и родители часто совершают ошибки, потому что не знают, какие профессии востребованы на рынке. У нас появляется много новых профессий, но такие профессии, как врач или учитель, до сих пор не утратили своей значимости. Потому что наши родители считают эти профессии правильными по сравнению с другими. Например, когда ко мне приходят на консультацию, учащиеся или родители читают название профессии, но не знают, чем она занимается. Просто увидев название, считают её неправильной. То есть, не вникнув в суть профессии, совершают ошибку при выборе. Чтобы решить эту проблему, сегодня в каждой школе нашей страны введена штатная единица профессионального консультанта — профориентолога. Многие дети и родители не обращаются за помощью к профориентологам. Если бы родители и дети периодически обращались к профориентологам в школе за консультацией, возможно, удалось бы предотвратить ошибки при выборе профессии.

– Насколько важен сегодняшний Международный день молодежи для молодежной политики?

– Международный день молодежи был утвержден на сессии Организации Объединенных Наций в 1999 году, точнее — 17 декабря. С 2000 года эта дата отмечается на международном уровне. Этот день — важная возможность услышать голос молодежи на глобальном уровне, выразить их потребности и чаяния.

У нас в стране с прошлого года к этой дате приурочена десятидневная декада. В каждом регионе проводятся конференции, форумы, сессии, тренинги и семинары для молодежи. Это не просто памятная дата. Это важный этап, который даёт новый импульс для развития молодежи и возможности открыто высказать свои идеи.

Сегодня в регионах проходят не только форумы, но и масштабные молодежные фестивали. Проводятся праздничные мероприятия с участием звёзд казахстанской эстрады. Всё это свидетельствует о том, что Международный день молодежи имеет особое значение и что молодежной политике уделяется большое внимание.

– Что нужно сделать, чтобы повысить участие молодежи в общественных и политических процессах?

– С каждым годом увеличивается количество молодых людей, активно участвующих в общественной работе, количество волонтеров. Мы должны превратить участие в общественно-политической жизни в тренд, соответствующий требованиям времени. В этом направлении в социальных сетях ведется масштабная пропаганда через блогеров и общественных лидеров. В результате повышается активность молодежи.

Сейчас у любого молодого человека есть возможность служить обществу, стать волонтером. Можно обратиться в молодежные организации, неправительственные организации или исполнительные органы и свободно выразить своё мнение. Влияние социальных сетей также велико. Через эти платформы необходимо привлекать молодежь.

Кроме того, необходимо поддерживать инициативы молодежи, создавать условия для реализации новых идей. Со стороны государства в этом направлении оказывается поддержка. Например, в школах создаются органы самоуправления, вовлекающие учащихся в общественную жизнь. Развивается движение дебатов. Эта тенденция продолжается и в высших учебных заведениях: работают студенческие организации, дебатные клубы, различные молодежные объединения.

Количество волонтеров также растет. Эти работы нужно продолжать, повышая гражданскую активность среди молодежи. Важно сделать это направление популярным в социальных сетях, превратить его в тренд.

Сейчас, например, в Алматы активно реализуются молодежные инициативы, такие как "Чистый Алматы", "Чистый Казахстан". Продвигается гражданская активность. Я думаю, что, поддерживая такие инициативы, можно вдохновить молодежь и повысить её участие в общественных и политических процессах.