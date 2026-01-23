Президент Казахстана объявил о масштабных конституционных реформах, которые затронут практически все ветви власти. Ключевым изменением станет обновлённый однопалатный парламент, который должен превратиться в самостоятельный центр выработки государственной политики.

Чтобы раскрыть значение этих преобразований и их влияние на систему государственной власти, корреспондент BAQ.KZ побеседовал с доктором исторических наук, профессором, экс-спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Зайнидином Курмановым.

По словам эксперта, решение начать реформы именно с парламента имеет стратегическое значение. Он подчеркнул, что парламент является основой формирования политической элиты и ключевым источником кадрового резерва для всей системы власти.

"Парламент в Казахстане должен стать главным кадровым корпусом страны. Именно из него выходят будущие министры, премьер-министры и даже президенты. Поэтому задача реформы — не в смене названий или формальных структур, а в воспитании профессиональных и ответственных законодателей, способных разрабатывать долгосрочные стратегии, контролировать их исполнение и вести общество вперед", — отметил Зайнидин Курманов.

Эксперт подчеркнул, что для постсоветского пространства такой подход является принципиально новым и требует времени, дисциплины и системной работы.

Отдельное внимание он уделил избирательной системе. По его мнению, сохранение пропорциональной модели является важным условием формирования полноценных политических партий и устойчивых институтов власти.

"Пропорциональная система — стратегически верное решение. Она позволяет формировать реальные политические партии, представляющие интересы общества, а не отдельных лидеров. Без этого парламент рискует остаться декоративным органом, лишь легитимизирующим решения исполнительной власти", — считает эксперт.

По словам Курманова, парламент должен стать центром формирования государственной политики, которая напрямую влияет на жизнь граждан, а не формальным элементом политической системы.

Не менее значимым шагом он назвал возвращение исторического названия парламента — "Курултай". По его мнению, это решение имеет не только символический, но и глубокий институциональный смысл.

"Термин “Курултай” отражает историческую преемственность и национальную идентичность. Это напоминание о том, что традиции народного представительства имеют глубокие корни. Такой подход помогает соединить современную модель парламентаризма с исторической политической культурой", — отметил он.

В завершение эксперт подчеркнул, что успех реформ напрямую зависит от качества их реализации и дисциплины политических институтов.