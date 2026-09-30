Эксперт КИОР объяснила, почему личное доверие между лидерами имеет значение для дипломатии

Публичные заявления Касым-Жомарта Токаева в Германии стоит рассматривать через значение личного доверия и возможности сохранять дипломатический диалог, считает эксперт Центра институционального анализа и реформ КИОР Камила Амуртаева. В своей оценке она делает акцент на практических интересах Казахстана и значении прямых контактов между лидерами.

По мнению Амуртаевой, в современной международной политике личное доверие становится отдельным дипломатическим ресурсом.

«Сегодняшняя реальность, это время, когда привычные механизмы международной политики приобретают новое звучание, а личное доверие между лидерами становится особенно значимым ресурсом дипломатии. Тем интереснее наблюдать, как через публичные слова и дипломатические жесты формируется пространство для дальнейшего диалога».

Особое внимание она обращает на слова Токаева о Владимире Путине, прозвучавшие в Германии. Амуртаева предлагает рассматривать их вместе с призывом Президента к переговорному процессу.

«В словах нашего Президента К. Токаева о В. Путине, прозвучавших в Германии, особого внимания заслуживает то, как уважительная оценка российского лидера сочетается с призывом к переговорному процессу на благо всего международного сообщества».

По ее словам, речь шла не только о дипломатической оценке собеседника.

«Токаев не оставил эту оценку на уровне дипломатической комплиментарности, прямо указав, что Путин “обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей” и понимает стратегические цели, стоящие перед своей страной».

Почему она выделяет личное доверие

Амуртаева считает, что несколько тезисов Президента следует воспринимать вместе.

«На мой взгляд, эти акценты важно рассматривать вместе, чтобы полнее понять дипломатический смысл заявления. Уважение к собеседнику, признание его политического опыта, возможность прямого разговора создают условия для обсуждения наиболее чувствительных вопросов».

По ее оценке, отношения между лидерами могут иметь значение и за пределами двусторонней повестки.

«В этом смысле личное доверие между президентами может иметь значение, выходящее за рамки двусторонних отношений».

Для Казахстана стремление сохранять диалог, по мнению Амуртаевой, связано с собственными интересами страны.

«Устойчивость нашего развития связана с предсказуемостью международной среды, надежностью экономических связей и возможностью строить долгосрочные отношения. Поэтому заинтересованность в мирном урегулировании современных конфликтов естественно следует из собственных интересов страны и ответственности за ее будущее».

Почему имеет значение Германия

Отдельный смысл Амуртаева видит в том, что заявление прозвучало во время визита в Германию.

«Особое значение имеет и то, что эти слова прозвучали в Германии. В таком контексте отчетливее проявляется стремление Казахстана поддерживать широкую сеть партнерских отношений».

Она связывает такую линию с экономическим сотрудничеством и возможностью обсуждать международную повестку с разными партнерами.

«Их ценность заключается в возможностях, которые они открывают для экономического сотрудничества, взаимного понимания и обсуждения общей международной повестки».

Главный акцент Амуртаева делает на сохранении доверия как основы для сложных переговоров.

«Мне кажется, акценты Президента заслуживают внимания именно как пример бережного обращения с дипломатическим доверием. Его накапливают годами, а особую ценность оно приобретает тогда, когда необходимо прямо обсуждать вопросы мира и безопасности».

По ее мнению, сама возможность продолжать разговор имеет практическое значение.