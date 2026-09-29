Прокуратура выяснила, кто годами числился в очереди на жилье в Степногорске

В Степногорске прокуратура проверила очередь на жилье для социально уязвимых граждан и нашла в списках умерших, уехавших из города и владельцев недвижимости, передает BAQ.KZ.

Всего в очереди состоят 1 095 человек.

Во время проверки выяснилось, что девять умерших граждан продолжали числиться в списках с 2023 года.

Еще 14 человек уже выехали из Степногорска и утратили основания для дальнейшего нахождения на жилищном учете.

Прокуратура выявила и тех, у кого в собственности уже была недвижимость. После проверки таких граждан исключили из очереди.

Еще одно нарушение касалось освободившейся квартиры. Жилье долгое время пустовало, хотя в городе оставалось много людей, ожидающих своей очереди.

После вмешательства прокуратуры квартиру передали для дальнейшего распределения среди очередников.

По выявленным нарушениям одно должностное лицо привлекли к ответственности.

Прокуратура нашла и граждан, у которых уже есть недвижимость в собственности. После проверки их исключили из списка очередников.

Отдельно выявили случай с освободившейся квартирой. Жилье долгое время фактически не использовалось, хотя в городе остается значительное число людей, нуждающихся в жилье.

После вмешательства прокуратуры квартиру передали для дальнейшего распределения среди очередников.

По итогам проверки списки скорректировали, а одно должностное лицо привлекли к ответственности.

Прокуратура Степногорска проводила анализ жилищного учета именно по категории социально уязвимых слоев населения. Проверка была направлена на то, чтобы установить, насколько актуальны данные в очереди и действительно ли жилье распределяется среди тех, кто сохраняет право на него.