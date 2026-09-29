Прокуратура выяснила, кто годами числился в очереди на жилье в Степногорске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Степногорске прокуратура проверила очередь на жилье для социально уязвимых граждан и нашла в списках умерших, уехавших из города и владельцев недвижимости, передает BAQ.KZ.
Всего в очереди состоят 1 095 человек.
Во время проверки выяснилось, что девять умерших граждан продолжали числиться в списках с 2023 года.
Еще 14 человек уже выехали из Степногорска и утратили основания для дальнейшего нахождения на жилищном учете.
Прокуратура выявила и тех, у кого в собственности уже была недвижимость. После проверки таких граждан исключили из очереди.
Еще одно нарушение касалось освободившейся квартиры. Жилье долгое время пустовало, хотя в городе оставалось много людей, ожидающих своей очереди.
После вмешательства прокуратуры квартиру передали для дальнейшего распределения среди очередников.
По выявленным нарушениям одно должностное лицо привлекли к ответственности.
Прокуратура нашла и граждан, у которых уже есть недвижимость в собственности. После проверки их исключили из списка очередников.
Отдельно выявили случай с освободившейся квартирой. Жилье долгое время фактически не использовалось, хотя в городе остается значительное число людей, нуждающихся в жилье.
После вмешательства прокуратуры квартиру передали для дальнейшего распределения среди очередников.
По итогам проверки списки скорректировали, а одно должностное лицо привлекли к ответственности.
Прокуратура Степногорска проводила анализ жилищного учета именно по категории социально уязвимых слоев населения. Проверка была направлена на то, чтобы установить, насколько актуальны данные в очереди и действительно ли жилье распределяется среди тех, кто сохраняет право на него.
Самое читаемое
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год
- Больше 20 аварийных домов должны расселить в Астане до конца года
- В Астане появился новый зеленый маршрут с каскадным водопадом
- Лишили прав, но не руля: водителя остановили в Актау