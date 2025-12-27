В 2024 году в Казахстане из сельской местности уехало более 14 тысяч человек, что стало рекордным показателем начиная с 2000 года. Низкие доходы, слабая инфраструктура, ухудшение условий жизни, это лишь часть причин, которые толкают жителей на переезд в город. По данным Бюро нацстатистики, сейчас в сельской местности проживает 7,5 млн человек, в городах 17,5 млн. Несмотря на то, что урбанизация, это общемировая тенденция, эксперты отмечают, что для Казахстана такие процессы несут серьезные экономические последствия.

О том, какие инструменты могут обеспечить баланс между селом и городом, читайте в материале BAQ.kz.

Урбанизация как неизбежный процесс

По словам финансового советника R-Finance Армана Байганова, отток населения из сельской местности является общемировым трендом. При этом успешные страны делают ставку не на численность сельского населения, а на эффективность аграрной отрасли.

"Касательно региональной политики, надо понимать, что есть общепринятые тенденции. Идет процесс урбанизации, и будет постепенный отток населения от сельской местности. Это общепринятые тенденции во всем мире. Например, в Нидерландах около 90% проживают в городах, во Франции где-то 82% населения живут в городах. Но у них то, что хорошо: вот эти 10-20% сельского населения кормят всю страну и за счет высокой эффективности аграрной отрасли позволяют еще и экспортировать", — отметил Арман Байганов.

Эксперт подчеркнул, что для Казахстана сокращение сельского населения неизбежно, однако ключевым остается вопрос качества этого процесса и уровня производительности.

"Казахстан тоже будет сокращаться по численности сельского населения, но важно, чтобы это было в качественном плане. Сельскохозяйственную отрасль государству надо поощрять. Рост финансирования должен сопровождаться конкретными целями. Когда оказывается государственная помощь, она не просто должна быть. Суммы увеличиваются, два-три года назад они были одни, сейчас удвоились - это хорошо. Но необходимо качественное финансирование с целевыми показателями: агротехнологии, улучшение племенного хозяйства, повышение продуктивности", — считает Байганов.

Мелкие хозяйства и проблема устойчивости

Отдельный акцент Арман Байганов сделал на структуре аграрного сектора. По его словам, мелкие хозяйства в большинстве случаев экономически менее устойчивы.

"Возможно им надо повышать автоматизацию. В Европе и США есть небольшие фермерские хозяйства, которые за счет автоматизации добились высокой производительности труда, но в целом мелкие хозяйства там тоже дотационные. К слову, во всем мире основную товарную продукцию приносят крупные и средние аграрные компании, агрохолдинги. Они могут позволить себе маркетинг, снизить количество посредников, напрямую поставлять продукцию и даже экспортировать", — отметил он.

В ходе разговора эксперт привел в пример Беларусь, где ставка была сделана на укрупнение хозяйств и повышение производительности.

"В Беларуси где-то в 5–6 раз выше производительность труда в сельском хозяйстве. Потому что там в основном крупные и средние агрохолдинги создают основную товарную продукцию. Один работающий в сельском хозяйстве там производит в несколько раз больше и успешно конкурирует даже на российском рынке", — отметил он.

Кадровый дефицит и цифровизация

Еще одной системной проблемой эксперт Арман Байганов назвал нехватку квалифицированных кадров в сельской местности, особенно с учетом технологических изменений.

"Сейчас век цифровизации, автоматизации, внедрения искусственного интеллекта. Чтобы повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных компаний, государственная политика должна быть обеспечена качественным обучением. Нужны специалисты, которые разбираются не просто в агрономии, а в современных технологиях, цифровизации, паспортизации полей, работе с базами данных", — рассказал спикер.

Также эксперт подчеркнул важность выстраивания устойчивого взаимодействия между наукой, системой образования, государством и селом. По его словам, аграрные вузы, научные институты и реальный сектор сельского хозяйства должны работать в тесной связке, ориентируясь на практический результат. При этом роль государства заключается в создании условий для системного развития и финансирования инноваций, чтобы научные разработки доходили до производства и давали ощутимый эффект для отрасли.

Почему молодежь не остается в селе

Как отмечает Арман Байганов, причины оттока населения выходят далеко за рамки исключительно экономических факторов и напрямую связаны с общим уровнем и качеством жизни. По его словам, сельские территории часто проигрывают крупным городам по доступу к образованию, наличию квалифицированных специалистов и возможностям для культурного и социального досуга. В результате многие люди не рассматривают переезд в село как привлекательный вариант, поскольку там ограничены условия для профессионального роста и комфортной повседневной жизни. Он подчеркнул, что это не частное мнение, а объективная системная проблема, требующая комплексного подхода.

В качестве одного из возможных решений эксперт назвал вахтовый метод работы.

"Крупные агрохолдинги и фермерские хозяйства имеют возможность выстраивать работу по вахтовому принципу - когда специалисты месяц работают в сельской местности, а затем месяц проводят в городе. Такой формат делает занятость более привлекательной и позволяет легче находить кадры. При этом для мелких хозяйств эта модель практически недоступна из-за ограниченных ресурсов и масштабов деятельности", — пояснил Арман Байганов.

В завершение эксперт подчеркнул, что поддержка сельского хозяйства напрямую влияет на экономическую устойчивость и социальный баланс в стране. По его словам, значительная часть населения по-прежнему проживает в сельской местности, и игнорировать этот фактор государство не может.

"Сегодня в селе живет порядка 37-38% населения. Если мы не будем поддерживать сельское хозяйство, мы рискуем потерять продовольственную безопасность. Уже сейчас видно, что стоимость продуктов растет, а продовольственная инфляция на протяжении нескольких лет опережает общий уровень", — отметил Арман Байганов.

Он также предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым оттоком населения из сельских территорий, подчеркнув, что проблема выходит за рамки одной отрасли.