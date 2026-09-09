Компания с активами более $500 млрд ведет переговоры о расширении работы в Казахстане
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Международный финансовый центр «Астана» становится одной из площадок, способствующих росту интереса зарубежного капитала к Казахстану. Такое мнение на полях Astana Finance Days 2026 высказал региональный руководитель Janus Henderson Investors по Ближнему Востоку, Африке и Центральной Азии Мишал Аль Фарис, передает BAQ.KZ.
Janus Henderson Investors - международная компания по управлению активами.
По словам Аль Фариса, сегодня под ее управлением находится более 500 млрд долларов. Компания работает с акциями, инструментами с фиксированной доходностью и частным кредитованием.
Представитель Janus Henderson Investors отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении деятельности в Казахстане.
«Мы очень заинтересованы в этом направлении. Мы поддерживаем контакты и ведем переговоры с правительством Казахстана о том, как потенциально можем расширить сотрудничество, увеличить объем нашей деятельности и инвестировать непосредственно в Казахстан», - рассказал Мишал Аль Фарис.
Он принимает участие в Astana Finance Days второй год подряд и отмечает рост масштаба форума. По его мнению, по мере развития финансовой экосистемы все больше международных компаний могут начать открывать свои представительства в МФЦА.
Особое внимание Аль Фарис обратил на работу финансового центра в сфере новых технологий и цифровых активов. По его словам, это направление сегодня вызывает значительный интерес со стороны международных инвесторов.
«То, что делает МФЦА, – феноменальная работа. Они активно развивают цифровую платформу и создают Innovation Hub внутри МФЦА. Это делает работу в этой сфере более доступной и структурированной», – сказал он.
Одним из преимуществ МФЦА для иностранных компаний эксперт назвал наличие отдельной регулируемой среды и правовой системы, основанной на принципах английского общего права.
«Деятельность осуществляется внутри защищенной платформы и регулируется независимой системой законодательства МФЦА, основанной на принципах английского права. Именно это, на мой взгляд, и привлекает все больше инвесторов в Казахстан», – подчеркнул Аль Фарис.
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