Компания с активами более $500 млрд ведет переговоры о расширении работы в Казахстане

Международный финансовый центр «Астана» становится одной из площадок, способствующих росту интереса зарубежного капитала к Казахстану. Такое мнение на полях Astana Finance Days 2026 высказал региональный руководитель Janus Henderson Investors по Ближнему Востоку, Африке и Центральной Азии Мишал Аль Фарис, передает BAQ.KZ.

Janus Henderson Investors - международная компания по управлению активами.

По словам Аль Фариса, сегодня под ее управлением находится более 500 млрд долларов. Компания работает с акциями, инструментами с фиксированной доходностью и частным кредитованием.

Представитель Janus Henderson Investors отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении деятельности в Казахстане.

«Мы очень заинтересованы в этом направлении. Мы поддерживаем контакты и ведем переговоры с правительством Казахстана о том, как потенциально можем расширить сотрудничество, увеличить объем нашей деятельности и инвестировать непосредственно в Казахстан», - рассказал Мишал Аль Фарис.

Он принимает участие в Astana Finance Days второй год подряд и отмечает рост масштаба форума. По его мнению, по мере развития финансовой экосистемы все больше международных компаний могут начать открывать свои представительства в МФЦА.

Особое внимание Аль Фарис обратил на работу финансового центра в сфере новых технологий и цифровых активов. По его словам, это направление сегодня вызывает значительный интерес со стороны международных инвесторов.

«То, что делает МФЦА, – феноменальная работа. Они активно развивают цифровую платформу и создают Innovation Hub внутри МФЦА. Это делает работу в этой сфере более доступной и структурированной», – сказал он.

Одним из преимуществ МФЦА для иностранных компаний эксперт назвал наличие отдельной регулируемой среды и правовой системы, основанной на принципах английского общего права.