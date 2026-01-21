Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила страну. Такое мнение высказал востоковед, кинодокументалист Леонид Млечин, комментируя недавнее заявление главы Казахстана на V заседании Национального курултая о начале нового этапа политической модернизации государственного строя, передает BAQ.KZ со ссылкой на lenta.ru.

"В мире много стран с давно устоявшейся политической практикой, где правила игры меняют редко и неохотно. В государствах на постсоветском пространстве правила еще только формируются. Президент Касым-Жомарт Токаев — лидер перемен. Он давно начал политическую реформу, которая уже серьезно изменила страну, — отметил Леонид Млечин. — Он откликнулся на ожидания общества. Люди многое хотели изменить в жизни. В чем прежде всего остро нуждается страна и особенно молодое поколение? В создании условий для самореализации и успеха, в обретении уверенности в собственных силах, в ободрении, наконец".

По его словам, президент сознательно ограничивает свою власть, что не очень характерно для политиков. "Скажем, вице-президенты мало где существуют, потому что напарников в политике опасаются. Но Токаев — не опасливый и думает не о себе, а об интересах государства. Хорошо продуманная система сдержек и противовесов (чтобы ни одна ветвь власти не господствовала над другими) обеспечивает стабильность. Казахстанское общество обретает самостоятельность и способность к самоорганизации. Возвращается вера в способность самому чего-то добиться и изменить жизнь", — продолжил Леонид Млечин.

Эксперт напомнил, что по инициативе президента уже введен новый институт парламентской оппозиции, заметно упростилась процедура регистрации политических партий, понижен порог для прохождения политических партий в Мажилис с семи до пяти процентов.