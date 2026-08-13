Эксперт назвал условие успеха политических партий в регионах

Успех политической партии в регионах во многом зависит от репутации ее местных представителей и способности учитывать запросы различных групп избирателей. Об этом заявил руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук Республики Казахстан Женисбек Толен на прошедшей в Алматы экспертной платформе «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

По словам эксперта, для избирателя партия представлена не только ее центральным руководством и общенациональной программой. На региональном уровне главным представителем политической силы зачастую становится конкретный кандидат, депутат или руководитель местного партийного филиала.

От чего зависит доверие к партии

Именно поэтому профессионализм местных политиков, их открытость, способность вести диалог с населением и реагировать на обращения граждан непосредственно влияют на восприятие всей партии. В то же время отсутствие отчетности, невыполненные обещания и репутационные проблемы региональных представителей способны ослабить доверие даже к хорошо известному партийному бренду.

«Доверие необходимо формировать на протяжении всего политического цикла, а не только во время агитационного периода. Оно возникает благодаря постоянной работе с населением, понятной отчетности, присутствию партии в регионе и готовности ее представителей отвечать не только за успехи, но и за допущенные ошибки», – отметил Женисбек Толен.

Кого избиратели видят лицом партии

По его мнению, при оценке позиций партии в конкретном регионе важно учитывать, кто именно олицетворяет ее на местах, насколько эти люди известны жителям и связывают ли избиратели их деятельность с конкретными результатами. Не менее важно, воспринимаются ли представители партии как самостоятельная профессиональная команда и способны ли они говорить о проблемах области, опираясь на местный опыт, а не только на общие политические лозунги.

Нужна ли регионам своя повестка

Поэтому региональная кампания, считает эксперт, не должна становиться механическим воспроизведением центральной агитации. Общенациональные идеи необходимо подкреплять локальными примерами, узнаваемыми представителями и конкретными результатами работы.

Отдельное внимание Женисбек Толен обратил на внутреннюю неоднородность регионального электората.

«Регион – это не единый избиратель. Это совокупность разных социальных групп, а партийный успех зависит от того, насколько сильная местная команда способна говорить с каждой из них на понятном языке», – подчеркнул эксперт.

По его словам, средние показатели по области могут скрывать значительные различия между отдельными группами населения. В одном регионе одновременно живут жители областного центра, малых городов, сел и удаленных районов, молодежь и представители старшего поколения, предприниматели, бюджетные работники, наемные сотрудники и самозанятые. Различается и уровень политической вовлеченности – от граждан с устойчивыми партийными предпочтениями до неопределившихся избирателей.

При этом одна и та же проблема может восприниматься ими совершенно по-разному. Например, для молодежи областного центра вопрос занятости может быть связан с качеством рабочих мест и карьерными перспективами, а для жителей удаленных районов – с нехваткой вакансий и необходимостью миграции. Для предпринимателей развитие региона может означать снижение административных барьеров, тогда как для наемных работников на первый план выходят стабильность доходов и социальные гарантии.

Как сегментировать избирателей

«Когда мы говорим о «главной проблеме региона», необходимо уточнять: для какой именно группы эта проблема является главной, какое решение она поддерживает и какой политической силе готова доверить его реализацию. Поэтому аудиторию необходимо сегментировать не только по географии, но и по возрасту, образу жизни, занятости, характеру запросов и уровню политической вовлеченности», – отметил Женисбек Толен.

Экспертная платформа «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты» состоялась 13 августа в Алматы. Организатором выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В центре обсуждения находились общественные настроения и ключевые тенденции избирательной кампании, электоральная готовность граждан, факторы выбора партии, региональная специфика, теледебаты и политические коммуникации. В онлайн-формате к дискуссии подключились эксперты из всех регионов Казахстана.