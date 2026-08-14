Эксперт: нынешнюю избирательную кампанию в Казахстане можно назвать первой по-настоящему цифровой

Главной особенностью нынешней предвыборной кампании стало широкое использование цифровых технологий и искусственного интеллекта. Такое мнение в интервью BAQ.KZ высказал общественный деятель Ерлан Смайлов, который проанализировал предвыборные программы партий и особенности проведения агитации.

Цифровизация стала частью государственной политики

По словам эксперта, нынешние выборы можно считать первыми в истории независимого Казахстана, где цифровые технологии стали неотъемлемой частью избирательного процесса.

«Я выступал с докладом о применении искусственного интеллекта и цифровых технологий в избирательной кампании. Как эксперт и аналитик, наблюдая за ходом выборов, я пришел к выводу, что нынешнюю кампанию вполне можно назвать первыми цифровыми парламентскими выборами в нашей стране», – отметил Ерлан Смайлов.

Он подчеркнул, что подобные изменения стали возможны благодаря последовательной государственной политике в сфере цифровизации.

«Прежде всего нужно понимать, что Глава государства определил цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта одним из ключевых политических направлений. Приняты Цифровой кодекс, закон об искусственном интеллекте, реализуются государственные программы, а 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Поэтому было интересно посмотреть, как политические партии отразили эту повестку в своих программах», – сказал эксперт.

Партии по-разному подошли к теме искусственного интеллекта

По словам Смайлова, анализ предвыборных программ показал, что вопросы цифровизации представлены практически у всех партий, однако степень проработки этой темы отличается.

«Не называя конкретные партии, отмечу, что в программах двух из них цифровизация и искусственный интеллект представлены наиболее системно. Они предлагают масштабную цифровизацию страны, внедрение ИИ в государственное управление, инфраструктурные проекты, социальную сферу, бизнес и образование. Кроме того, речь идет о массовом обучении граждан работе с технологиями искусственного интеллекта», – отметил он.

Другие политические силы делают акцент на отдельных направлениях.

«Одни предлагают использовать искусственный интеллект для повышения прозрачности выборов, другие уделяют больше внимания защите цифровых прав граждан и вопросам цифрового суверенитета. Однако предложения по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта присутствуют практически во всех партийных программах», – добавил общественный деятель.

Искусственный интеллект меняет формат агитации

Эксперт обратил внимание, что во время нынешней кампании партии активно используют генеративный искусственный интеллект при подготовке агитационных материалов.

«Одна из партий представила свою предвыборную кампанию с участием цифрового помощника, созданного на базе искусственного интеллекта. Сегодня активно создаются различные видеоролики. Это связано прежде всего с тем, что молодое поколение воспринимает информацию через короткие видеоматериалы и визуальный контент. Людей, которые готовы внимательно читать длинные программы от начала до конца, становится все меньше, поэтому партии адаптируют свои способы коммуникации», – пояснил Смайлов.

ИИ помогает не только в агитации, но и в работе штабов

По мнению эксперта, возможности искусственного интеллекта не ограничиваются созданием рекламных материалов.

«Как эксперт и человек, имеющий опыт работы в Парламенте VII созыва, считаю, что искусственный интеллект уже используют аналитики и спичрайтеры. Это удобный инструмент для подготовки к встречам с различными аудиториями. Если предстоит встреча с шахтерами, железнодорожниками или врачами, правильно сформулированный запрос позволит быстро получить справочные материалы, статистику и первичный анализ. Конечно, эту информацию необходимо проверять, но сам инструмент значительно облегчает работу», – сказал он.

Кроме того, ИИ позволяет оперативно отслеживать деятельность конкурентов.

«С его помощью можно в режиме реального времени анализировать заявления соперников, публикации в социальных сетях, материалы журналистов и экспертов. Сегодня искусственный интеллект существенно расширил возможности политических технологий. Он экономит время и делает избирательную кампанию более современной, интерактивной и динамичной», – отметил Смайлов.

Вместе с возможностями появляются и новые риски

При этом общественный деятель подчеркнул, что использование искусственного интеллекта несет и определенные угрозы.

«Любое новое явление имеет не только преимущества, но и обратную сторону. Поэтому нельзя забывать о рисках. Это распространение манипулятивной информации, использование дипфейков для недобросовестной конкуренции, увеличение количества фейковых публикаций в социальных сетях», – предупредил эксперт.

По его словам, подобные проблемы уже наблюдаются во многих странах мира.

«Я изучал избирательные кампании в Европе, Азии и странах Западного полушария. Во многих из них подобные риски и нарушения уже стали реальностью. Поэтому политические партии и их лидеры должны внимательно следить за такими угрозами. Это новый вызов не только для государства, но и для общества», – отметил Смайлов.

Избирателям советуют критически оценивать информацию

Эксперт призвал граждан осторожнее относиться к публикациям в социальных сетях, особенно если они носят эмоциональный или провокационный характер.

«Если информация выглядит слишком скандальной, провокационной или явно рассчитана на общественный резонанс, не стоит сразу воспринимать ее как истину. Каждый гражданин должен критически оценивать такие материалы, проверять источник и достоверность информации. Думаю, такая культура постепенно будет формироваться», – сказал он.

«Это начало эпохи цифровых выборов»

Подводя итог, Ерлан Смайлов отметил, что использование искусственного интеллекта и современных цифровых технологий уже существенно изменило формат нынешней избирательной кампании.