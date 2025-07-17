Экономист Арман Байганов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал ключевые месседжи с брифинга премьер-министра Олжаса Бектенова по работе экономического блока Правительства.

Олжас Бектенов отметил, что налоги, что повышение НДС до 16 % - непопулярная, но вынужденная мера, необходимая для пополнения бюджета развития и инфраструктуры.

Глава Кабмина даже напомнил известную фразу: "В этой жизни есть только две неизбежные вещи - смерть и налоги", подчеркнув, что рост налоговой нагрузки будет сбалансирован - так, чтобы не навредить бизнес-климату.

"Да, я согласен: налоги вынуждены повышать, потому что у нас доходная часть бюджета не исполняется, бюджет не пополняется, а расходы все равно растут. Их нельзя сократить - это пенсии, социальные выплаты, содержание. Но, тем не менее, наряду с увеличением НДС необходимо улучшить работу государства, в первую очередь — госуправление. То есть где-то оптимизировать госструктуру, где-то ввести цифровизацию в большинстве направлений. Когда идет цифровизация, соответственно, меньше чиновников, меньше содержания госаппарата. Повысить эффективность", - сказал экономист.

По его словам, в текущей экономической обстановке государство не может покрывать расходы за счет доходов.

"Чем больше растет госдолг — тем больше платим процентов по облигациям и займам. И страна рано или поздно может исчерпать резервы и оказаться на грани дефолта", - сказал экономист.

По его мнению, по разъяснению налоговой реформы Правительство приняло достаточно мер.