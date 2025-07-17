Эксперт о налоговых решениях Правительства: Вынужденные меры
Накануне Олжас Бектенов провел брифинг с журналистами.
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Экономист Арман Байганов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал ключевые месседжи с брифинга премьер-министра Олжаса Бектенова по работе экономического блока Правительства.
Олжас Бектенов отметил, что налоги, что повышение НДС до 16 % - непопулярная, но вынужденная мера, необходимая для пополнения бюджета развития и инфраструктуры.
Глава Кабмина даже напомнил известную фразу: "В этой жизни есть только две неизбежные вещи - смерть и налоги", подчеркнув, что рост налоговой нагрузки будет сбалансирован - так, чтобы не навредить бизнес-климату.
"Да, я согласен: налоги вынуждены повышать, потому что у нас доходная часть бюджета не исполняется, бюджет не пополняется, а расходы все равно растут. Их нельзя сократить - это пенсии, социальные выплаты, содержание. Но, тем не менее, наряду с увеличением НДС необходимо улучшить работу государства, в первую очередь — госуправление.
То есть где-то оптимизировать госструктуру, где-то ввести цифровизацию в большинстве направлений. Когда идет цифровизация, соответственно, меньше чиновников, меньше содержания госаппарата. Повысить эффективность", - сказал экономист.
По его словам, в текущей экономической обстановке государство не может покрывать расходы за счет доходов.
"Чем больше растет госдолг — тем больше платим процентов по облигациям и займам. И страна рано или поздно может исчерпать резервы и оказаться на грани дефолта", - сказал экономист.
По его мнению, по разъяснению налоговой реформы Правительство приняло достаточно мер.
"Было много обсуждений, меня часто приглашали на эфиры телеканалы. Много дискуссий в сообществе — кто-то за, кто-то против. Это нормально. Разъяснение было", - заключил экономист.
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