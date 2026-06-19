Эксперт о саммите НАТО: Европа больше не сможет полагаться только на США

Саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре, может стать одним из самых напряженных за последние годы. Лидеры стран альянса обсудят будущее европейской безопасности, войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и новые обязательства по оборонным расходам.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие противоречия сегодня разделяют союзников, как участие Дональда Трампа может изменить тон переговоров, почему заговорили о концепции «НАТО 3.0» и сможет ли альянс сохранить единство перед новыми глобальными вызовами.

5% ВВП на оборону: сможет ли Европа выполнить обещания

Одним из главных вопросов саммита станут оборонные расходы. Ранее страны НАТО взяли обязательство довести их до 5% ВВП к 2035 году. В эту сумму входят не только военные бюджеты, но и расходы на защиту критической инфраструктуры.

Политолог, ведущий эксперт службы креативных проектов Президентского центра РК Алмас Аубекеров подчеркнул, что теперь союзники должны представить конкретные планы и сроки увеличения затрат, однако далеко не все европейские государства готовы к таким финансовым обязательствам.

«Это создает серьезное внутреннее напряжение внутри альянса. Многие страны сталкиваются с экономическими ограничениями и не готовы быстро увеличивать военные расходы», – отметил Аубекеров.

Дополнительным источником разногласий становятся планы США по сокращению своего военного присутствия в Германии. Свою позицию намерена активно продвигать и Турция, которая в качестве страны-хозяйки саммита будет отстаивать собственные интересы, особенно вопросы безопасности на южных границах НАТО.

«НАТО 3.0»: Европа должна взять ответственность на себя

Отдельное внимание приковано к участию президента США Дональда Трампа. По мнению политолога, его подход может сделать переговоры более жесткими и прагматичными.

«Вашингтон больше не готов нести основную финансовую нагрузку за безопасность Европы. Формируется новая модель – условное "НАТО 3.0", где европейские страны должны самостоятельно обеспечивать свою традиционную оборону», – пояснил эксперт.

Речь идет о закупке вооружений, развитии систем противовоздушной обороны, подготовке войск и увеличении собственного военного потенциала. США, по словам Аубекерова, стремятся сохранить за собой роль стратегического игрока, обеспечивающего ядерное сдерживание и разведывательные возможности.

Такая перестройка привычной системы безопасности вызывает обеспокоенность среди европейских союзников, которые десятилетиями опирались на военное присутствие США.

Украина и Россия: ожидать ли новых решений

В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Однако, как считает эксперт, ожидать решений о быстром вступлении Украины в НАТО не стоит.

По его словам, альянс постепенно смещает акцент с вопроса членства на долгосрочную поддержку Киева – финансирование, поставки вооружений и создание устойчивых механизмов военной помощи.

При этом среди стран НАТО сохраняются разногласия относительно стратегии в отношении России. Одни государства выступают за усиление военно-технического давления, другие опасаются дальнейшей эскалации конфликта и прямого столкновения с Москвой.

Ближний Восток – новая линия спора внутри НАТО

Еще одной сложной темой саммита станет ситуация на южном направлении. Турция выступает за то, чтобы НАТО уделяло больше внимания кризисам на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

По мнению Аубекерова, конфликт вокруг Газы и Ливана усилил разногласия между союзниками, поскольку единой позиции по действиям Израиля внутри альянса нет.

«Западные страны хотят сосредоточиться на восточном направлении, тогда как Турция требует большего внимания к южным угрозам. В результате многие инициативы могут остаться политическими заявлениями без реального механизма реализации», – отметил политолог.

Главный экзамен – сохранение единства

Эксперт считает, что главным показателем успеха саммита станет способность стран НАТО договориться о единых правилах закупки вооружений и представить реальные планы по увеличению оборонных расходов.

Открытые споры вокруг сокращения американского военного присутствия в Европе, отказ отдельных государств выполнять новые обязательства или усиление конфликтов из-за ближневосточной повестки могут стать признаками углубления раскола.

«Итоги саммита в Анкаре способны определить архитектуру международной безопасности на годы вперед. Если НАТО сможет адаптироваться к новым условиям, это укрепит позиции альянса. Если внутренние противоречия усилятся, мир может столкнуться с ростом региональных конфликтов», – заключил Аубекеров.

Таким образом, встреча в Анкаре может стать переломным моментом для будущего НАТО. От того, смогут ли союзники преодолеть внутренние противоречия и договориться о новой модели безопасности, будет зависеть баланс сил в Европе и мире.