В ходе V заседания Национального курултая Президент Казахстана обозначил ключевые направления дальнейшего развития страны. В центре внимания оказались конституционные преобразования, обновление системы государственного управления и формирование долгосрочной модели развития государства.

Однако за рамками громких заголовков в СМИ осталась еще одна не менее важная тема — искусственный интеллект и цифровизация. О том, какое значение этим вопросам было уделено на курултае и почему именно сейчас они выходят на стратегический уровень, корреспондент BAQ.KZ побеседовал с президентом Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций Ириной Сулименко.

По словам Сулименко, Президент четко обозначил приоритет: переход от "ручного режима" управления к модели, основанной на данных, аналитике и прогнозировании.

– Технологии сами по себе не устраняют хаос в управлении. Если процессы не упорядочены, перегружены дублированием и бюрократией, никакой искусственный интеллект не станет панацеей. Сначала нужен порядок в системе, а уже потом — цифровизация, — отмечает Ирина Сулименко.

Этот тезис, по ее словам, принципиально меняет подход к цифровым реформам. Искусственный интеллект рассматривается не как модный инструмент, а как элемент зрелой и выстроенной системы государственного управления.

Отдельный акцент на курултае был сделан на культурном и стратегическом измерении цифровизации. На фоне стремительного развития ИИ прозвучала идея укрепления национальной идентичности с помощью цифровых инструментов — не в формате статичных архивов, а как части интеллектуальной и идеологической независимости страны.

В этом контексте поддержка инициативы по созданию фонда "Ұлттық цифрлық мұра" выглядит логичной и своевременной. Речь, по словам эксперта, идет об оцифровке истории, культуры и науки не просто как о хранении данных, а как об элементе интеллектуального суверенитета государства.

Практический блок обсуждений был посвящен инфраструктуре цифровизации: централизованному подходу, развитию дата-центров, энергетики и логистики, а также отказу от управленческой "самодеятельности", которая приводит к росту издержек и утрате эффекта масштаба. Как отмечает Ирина Сулименко, это разговор не о далеком будущем, а о необходимости исправления системных ошибок прошлого.

Именно поэтому тема искусственного интеллекта прозвучала на Национальном курултае — площадке, где говорят не только о традициях, но и о том, каким будет государство через 5–10 лет.