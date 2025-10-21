Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан обозначил новый этап в развитии стратегического партнерства между двумя странами, передает BAQ.KZ.

Как отмечает эксперт Института внешнеполитических исследований Алмат Тоекин, именно доверительные отношения и личная дружба президентов Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева стали ключевым фактором ускорения интеграции экономических и инфраструктурных проектов.

"Всестороннему сближению Казахстана и Азербайджана способствует "Комплексная программа развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджанов на 2022-2026 годы" , реализация которой уже приводит к качественному укреплению двусторонних отношений как в интересах упрочения устоявшихся деловых связей, таки совместного противостояния новым вызовам и угрозам национальном экономика",— отметил эксперт.

Активное развитие транспортно-логистического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном сегодня во многом определяется сотрудничеством в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Этот маршрут, как считает Алмат Тоекин, являясь частью китайского мегапроекта "Один пояс – Один путь", стал ключевым драйвером торгово-экономических связей двух стран.

По словам спикера, Казахстан и Азербайджан занимают центральное место в морской транспортной инфраструктуре на восточном и западном берегах Каспийского моря. Оба государства играют важную роль в обеспечении грузоперевозок по направлению "Восток-Запад" и обратно, используя потенциал ТМТМ, в который интегрирована международная железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс".

Эксперт также подчеркнул, что наряду с транспортной интеграцией активизируется работа в сфере цифровизации и инноваций. Одним из значимых проектов стало строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой телекоммуникационный коридор от Европы до Китая.

Он подчеркнул, что параллельно с транспортной интеграцией расширяются возможности в сфере цифровизации и инноваций. Ведется работа над прокладкой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которая создаст цифровой телекоммуникационный коридор от Европы до Китая.

"Развитие цифровых и финансовых технологий значительно повысит конкуретноспособность обоих государств и поддержит цифровую трансформацию экономики Казахстан совместно с Азербайджаном могут интегрировать этот проект в мировой рынок транзита данных, заняв на нем устойчивую позицию. На сегодняшний день в Азербайджане уже реализуются масштабные проекты, включая проект "Онлайн Азербайджан", в рамках которого доступ к широкополосному интернету получили сотни тысяч домохозяйств", — добавил эксперт

По оценке эксперта Алмата Токекина, политическая воля и поддержка на уровне глав государств становятся ключевым фактором ускорения совместных экономических инициатив между Казахстаном и Азербайджаном.

Он отметил, что нынешний объем товарооборота между двумя странами превышает 500 миллионов долларов, однако этот показатель имеет значительный потенциал роста. В ближайшей перспективе, по инициатие президентов, планируется довести взаимную торговлю до 1 миллиарда долларов США. В настоящее время в Казахстане функционируют свыше полутора тысяч компаний с участием азербайджанского капитала, тогда как в Азербайджане зарегистрировано около 150 казахстанских предприятий.

По словам Алмата Тоекина, Казахстан и Азербайджан демонстрируют пример партнерства, основанного не на конъюнктуре, а на стратегическом видении и взаимной поддержке, что придает их взаимодействию устойчивый и долгосрочный характер.

"На сегодня отношения Казахстана и братского Азербайджана находятся на самом высоком политическом уровне. В этом году исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между нашими странами – это по-настоящему исторический документ", — отметил спикер.

Эксперт отмечает, визит Ильхама Алиева в Астану стал не просто дипломатическим событием, а важным шагом в укреплении стратегического курса на сближение Казахстана и Азербайджана. Сегодня этот вектор охватывает широкий спектр направлений – от транспортных коридоров и энергетики до цифровой трансформации и промышленного партнерства.

По его словам, отношения Казахстана и Азербайджана выходят за рамки традиционного партнерства и превращаются в ключевой элемент формирования нового экономического и политического пространства Тюркского мира.