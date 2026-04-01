Турция направила гуманитарную помощь Ирану

Отправлены лекарства и медпринадлежности.

Сегодня 2026, 00:29
Фото: Pixabay.com

Гуманитарная помощь Ирану от Турции будет доставлена 24 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу на своей странице в соцсети X, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что шесть фур с лекарствами и медицинскими принадлежностями отправились в Иран через пограничный переход Гюрбулак.

