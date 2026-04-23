  • Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений

В НБРК уверены эта мера защитит граждан в будущем при выходе на пенсию.

Сегодня 2026, 12:11
Национальный банк РК поддерживает предложение повышения порогов изъятия пенсионных накоплений. Об этом на брифинге в Сенате сообщила заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее о необходимости повышения порогов изъятия сообщил на заседании Правительства министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев.

«Предельные пороги изъятия из пенсионного фонда в настоящее время обсуждаются Национальным Банком, Министерством труда и социальной защиты и Агентством по регулированию и надзором за финансовым рынком.

Наши предложения в работе, понято, когда они будут сформулированы, мы с вами поделимся. Но основной принцип - мы действительно поддерживаем идею повышения порогов. Это увеличивает устойчивость финансовой системы и защищает наших граждан в будущем при выходе на пенсию», - сказала Молдабекова.

 
 
 
 
 
Ранее в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» рассказали, как работает управление пенсионными накоплениями через УИП в Казахстане. 

 

