Аэропорт Алматы станет работать быстрее благодаря важному обновлению

В Международном аэропорту Алматы реализуется один из ключевых проектов модернизации аэродромной инфраструктуры – строительство новой магистральной рулежной дорожки.

Как сообщают в пресс-службе воздушной гавани, новый объект позволит ускорить движение воздушных судов по территории аэропорта и повысить эффективность его работы.

Сегодня одна из взлетно-посадочных полос аэропорта используется не только для приема и отправки самолетов, но и для их руления. После завершения строительства новая рулежная дорожка позволит разделить эти процессы, сократить время перемещения воздушных судов и увеличить пропускную способность аэродрома.

Протяженность новой магистральной рулежной дорожки составит 4 км вдоль взлетно-посадочной полосы 05L–23R. С учетом соединительных участков общая длина объекта достигнет 5,2 км.

Площадь новой инфраструктуры составит около 305 тысяч квадратных метров. Из них 180 тысяч квадратных метров займут бетонные покрытия, еще 125 тысяч квадратных метров – асфальтобетонные обочины.

В настоящее время на строительной площадке работают более 500 специалистов и задействовано 269 единиц техники. Рабочие выполняют земляные работы, готовят основание, укладывают бетонное покрытие и создают необходимые элементы аэродромной инфраструктуры.

Что это даст

После ввода объекта в эксплуатацию самолеты получат отдельный маршрут для руления, что позволит сократить время наземного движения, повысить безопасность и обеспечить стабильную работу аэропорта при дальнейшем росте пассажиропотока.

Строительство новой рулежной дорожки является частью комплексной программы модернизации Международного аэропорта Алматы, направленной на развитие современной авиационной инфраструктуры и укрепление роли аэропорта как одного из ключевых авиационных центров Центральной Азии.

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