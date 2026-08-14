Эксперт рассказала, как избирателям оценивать предвыборные программы партий

При оценке предвыборных программ казахстанцам стоит обращать внимание не только на обещания партий, но и на их реализуемость, а также профессиональный опыт кандидатов. Об этом на заседании экспертного клуба «Sarap» заявила руководитель отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В Астане состоялось заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Человек и качество его жизни: приоритеты электоральной повестки». Одной из ключевых тем обсуждения стал человеческий капитал и его место в предвыборных программах политических партий.

По словам Жанар Санхаевой, вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки и человеческого капитала представлены во всех семи предвыборных программах. Эти направления непосредственно затрагивают интересы разных групп населения – от молодежи и родителей до старшего поколения.

Эксперт отметила, что при изучении программ избирателям важно оценивать конкретность предложений и возможность их реализации в течение срока полномочий депутатов.

«Любую программу необходимо анализировать по SMART–системе: что обещают. Конечно, можно ориентироваться на количественные показатели – сколько школ, сколько больниц построено и так далее. Необходимо также посмотреть, насколько это реализуемо: депутаты у нас избираются на пятилетний срок. И необходимо смотреть, насколько реальны полномочия данных депутатов, чтобы реализовать эти социальные проекты, будь то в образовании или здравоохранении», – сказала Жанар Санхаева.

При этом, по ее словам, одной предвыборной программы для принятия решения недостаточно. Избирателю следует учитывать и состав партийного списка.

«Необходимо смотреть на саму личность кандидата, насколько он действительно профессионален в этих вопросах, насколько способен двигать эти темы. Поэтому здесь важно смотреть не только на предвыборные программы, но и на партийный список, на тех людей, которые двигают эти пункты», – подчеркнула эксперт.

Отдельно Жанар Санхаева обратила внимание на роль человеческого капитала в государственной политике. По ее словам, в рамках Конституционной реформы новая Конституция закрепила человеческий капитал в числе стратегических приоритетов, наряду с инновациями, образованием и наукой.

«На сегодняшний день государственная политика, в том числе деятельность избранных депутатов Курултая, будет замеряться тем, насколько будут расширены возможности человека и повышено качество его жизни», – отметила она.

Говоря о ходе электоральной кампании, эксперт отметила активное использование кандидатами как традиционных способов взаимодействия с населением, в том числе формата «от двери к двери», так и социальных сетей и прямых эфиров.

По ее словам, вопросы человеческого капитала и образования также стали одними из центральных тем прошедших телевизионных предвыборных дебатов, где кандидаты представляли предлагаемые ими меры для избирателей.