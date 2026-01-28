В рамках форума Qazaqstan Next 2026 в Астане вице-президент Rystad Energy Карлос Торрес поделился оценками глобальных тенденций в энергетике и их влияния на развитие Казахстана.

Эксперт отметил, что мировой энергетический сектор переживает этап трансформации, связанный с ростом доли возобновляемых источников энергии и снижением зависимости от ископаемого топлива. По его словам, для Казахстана ключевыми задачами становятся модернизация энергетической инфраструктуры, наращивание генерации и развитие устойчивых источников энергии.

Карлос Торрес также подчеркнул, что глобальные тренды в энергетике формируют новые возможности для региона, в том числе в контексте экономического роста, привлечения инвестиций и развития промышленности.

Подробнее о перспективах энергетического перехода, инфраструктурных вызовах и возможностях для Казахстана — в интервью с Карлосом Торресом, записанном на полях форума Qazaqstan Next 2026.