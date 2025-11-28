Главный эксперт отдела социально-экономического анализа Института общественной политики партии "AMANAT" Косман Кажкенов дал оценку развитию системы местного самоуправления, результатам прямых выборов сельских акимов и внедрению цифровых инструментов для управления на местах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, прямые выборы сельских акимов, введённые пять лет назад, радикально изменили систему местного управления и усилили ответственность перед населением.

"Пять лет были введены прямые выборы сельских акимов, который фактически перезапустил работу сельских акимов и усилил их ответственность перед жителями. С момента его введения проведено около 3,5 тыс. выборов. При этом, порядка 70% из них заняли эту должность впервые", – отметил Кажкенов.

О подготовке новых акимов и цифровизации

Эксперт подчеркнул, что для впервые избранных руководителей сельских округов была запущена специальная образовательная программа.

"Так, для новых и впервые избранных акимов запущена “Школа акимов” с целью повышения их управленческих навыков, работе с бюджетом и взаимодействию с гражданами. По итогам 2025 года более 2 300 акимов пройдут данные курсы", – сообщил он.

По словам Кажкенова, до конца года во всех округах заработает новый цифровой инструмент.

"В планах до конца этого года во всех сельских округах будет запущена программа “Цифровое рабочее место акима”, тем самым обеспечив им полный доступ к государственных базам данным. Это позволяет принимать более обоснованные решения, улучшать координацию с другими ведомствами и повышать качество государственных услуг на местном уровне", – подчеркнул эксперт.

О бюджете четвертого уровня и росте доходов

Отдельное внимание он уделил значимости внедрения бюджета четвёртого уровня.

"Существенным стимулом для развития сельской экономики стало внедрение с 2018 года 4 уровня бюджета, который усилил заинтересованность сельских акимов в расширении налоговой базы через развитие предпринимательской активности", – отметил Кажкенов.

Он напомнил, что за сельскими округами закреплены восемь видов налоговых поступлений, сборов и платежей, что позволило многократно увеличить доходы местных бюджетов.

"В целом доходы сельского бюджета за период 2018–2024 годы выросли в 3,5 раза – с 32,2 млрд тенге до 112,2 млрд тенге в 2024 году. Внедрение 4 уровня бюджета является исключительно важным достижением, к самостоятельности сельского округа. Население охотнее платит налоги, когда видит зримые результаты в виде качественно предоставляемых услуг", – сказал эксперт.

Работа по расширению доходных источников будет продолжена, отметил он.

О вовлечении населения и будущем полномочий

Как подчеркнул Кажкенов, жители сёл уже имеют возможность участвовать в распределении бюджета своего округа.

"Кроме того, запущен проект, позволяющий местному сообществу участвовать в процессе управления бюджета четвертого уровня. Это повысило вовлеченность и ответственность населения в развитие своего села", – сказал он.

Параллельно прорабатываются поправки в закон, усиливающие полномочия сельских акимов.

"Вместе с тем в настоящее в рамках в Закон “О местном государственном управлении и самоуправлении”, прорабатываются вопросы передачи дополнительных полномочии, которые позволят им еще эффективнее решать вопросы на местах", – отметил эксперт.

Кажкенов подчеркнул, что усиление самостоятельности требует усиления контроля и применения цифровых решений.

"Бюджетное законодательство предусматривает соответствующие инструменты контроля и качества, усиливается и роль маслихатов, ревизионных комиссий. Вместе с тем необходимо шире использовать возможности цифровых технологии путем онлайн-платфoрм для большей вовлеченности населения в обсуждении местного бюджета. Зарубежный опыт показывает, внедрение онлайн-платформ увеличивает участие граждан в обсуждении местного бюджета в 10 раз. Сократиться и дистанция между акиматом и населением", – пояснил он.

Эксперт также подчеркнул необходимость интеграции искусственного интеллекта.

"Также необходимо активно использовать искусственный интеллект, как помощника сбора и генерации идей от населения. Цифровые технологии и искусственный интеллект в бюджетировании – это мировой тренд", – сказал он.

В завершение он отметил, что реформы направлены на укрепление самостоятельности территорий.