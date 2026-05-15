Эксперт: Туркестанская декларация усилит цифровую интеграцию тюркских государств

В Туркестане страны – участницы Организации тюркских государств обсудили вопросы цифровизации, развития искусственного интеллекта и укрепления технологического сотрудничества. Одним из ключевых итогов встречи стало принятие Туркестанской декларации, передает BAQ.kz.

Как отметил директор Центра институционального анализа и реформ НАО "Казахстанский институт общественного развития", эксперт-международник Ризат Тасым, Казахстан последовательно продвигает цифровую повестку внутри организации.

"Казахстан планомерно продвигает цифровую повестку внутри организации. И венцом этого стало принятие Туркестанской декларации, которая прошла под эгидой вопросов дальнейшего развития цифровых решений", – сказал эксперт.

По его словам, одной из наиболее значимых инициатив, озвученных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стало взаимное признание электронных документов и цифровых подписей.

"Одной из главных инициатив, которые были озвучены президентом Токаевым, – это взаимное признание электронных документов и цифровых подписей. Думаю, если данный вопрос решится, то действительно все страны-участницы в первую очередь на практическом уровне ощутят ту пользу и ускорение всех бизнес-процессов, а также облегчится работа при взаимной торговле", – подчеркнул Тасым Риззат Берікұлы.

Эксперт также обратил внимание на инициативы, направленные на популяризацию общего культурного наследия тюркских государств.

"Все технологические возможности должны также работать в пользу популяризации ценностной основы стран-участниц. Для этого было предложено открытие Центра тюркской цивилизации, который на глубоком научном уровне будет заниматься вопросами в данном направлении, а также создание специальной мультиязычной цифровой платформы по популяризации тюркской культуры", – отметил он.

Кроме того, страны ОТГ выразили готовность к укреплению уже действующих форматов взаимодействия в сфере технологий и искусственного интеллекта.

"Мы видим, что страны готовы к взаимному обмену существующей инфраструктурой, к примеру, укреплению совместных уже действующих форматов работы. Это и совместные центры IT-хабов, а также сеть центров искусственного интеллекта тюркских государств, которую было предложено укрепить на базе будущего AI-университета", – заявил эксперт.

Подводя итоги, он отметил, что технологическая интеграция государств выходит на новый уровень.